Puliamo il Mondo nel Parco del Roccolo rinviata per maltempo

Ambiente e territorio

L'iniziativa pensata per pulire il Parco del Roccolo si sarebbe dovuta tenere domani, domenica 3 ottobre 2021, ma è stata rinviata.

Puliamo il Mondo nel Parco del Roccolo, manifestazione prevista per domani, domenica 3 ottobre 2021, è stata rinviata a causa del probabile maltempo.

Puliamo il Mondo: la manifestazione al Parco del Roccolo è stata rinviata

Il programma della manifestazione (organizzata dal Parco del Roccolo, dai Comuni del Parco, dalle Gev, da Legambiente, dal Comitato Antidiscarica e dalla Protezione Civile di Busto Garolfo) prevedeva l'inizio delle attività alle 9 con la raccolta di immondizia abbandonata nel Parco del Roccolo, partendo dal presidio No Discarica tra Busto Garolfo e Casorezzo. L'arrivo al presidio si sarebbe anche potuto tenere in bici, partendo alle 8.30 da Canegrate, Casorezzo, Busto Garolfo, Parabiago, Arluno e Nerviano e la presenza doveva essere confermata via mail indicando il tipo di attività che si sarebbe svolta (pulizia o visita guidata con le Gev).

Purtroppo il maltempo si è messo di traverso e l'iniziativa ambientale è stata rinviata a data da destinarsi.