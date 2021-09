Domenica 19 settembre, presso il Parco delle Esposizioni di Novegro, si è svolta la cerimonia di premiazione delle associazioni di Protezione Civile del territorio metropolitano.

Premiazione della Protezione Civile Pregnana Soccorso Onlus

Per il Comune di Pregnana è stata premiata Pregnana Soccorso Onlus ed era presente la vicesindaca Elisa Barbieri. "Pregnana Soccorso svolge un’attività straordinaria al servizio della comunità locale e dell’Amministrazione comunale".

Le motivazioni

In particolare durante la fase più difficile della pandemia i volontari della Protezione Civile hanno aiutato il personale comunale nel sostegno alle persone più in difficoltà, portando la spesa a chi era in quarantena, distribuendo materiale, aiutando nello svolgimento delle vaccinazioni antinfluenzali in Comune e di quelle anti-covid a domicilio.

I ringraziamenti finali dell'Amministrazione