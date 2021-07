Si è svolta nella serata di giovedì 15 luglio, nella tensostruttura in via Matteotti, la premiazione di 110 cittadini di Magenta che durante la pandemia si sono distinti per le loro azioni di volontariato e di aiuto verso il prossimo.

14 associazioni e 41 singoli sul palco

Oltre a 41 singoli volontari (diversi dei quali assenti), sono state 14 le associazioni premiate: "Di tutto un po'", l'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Magenta, l'Auser Volontariato di Magenta Onlus, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione di Magenta, l'Associazione 'Non di solo pane' (non presente alla cerimonia), la Caritas cittadina, l'Associazione 'Ragazzi di Magenta', l'Associazione Radioamatori Italiani sezione di Magenta, il Centro Pensionati di Magenta Aps, la Croce Azzurra Onlus di Magenta, la Croce Bianca di Magenta, la San Vincenzo De Paoli Conferenza San Martino di Magenta, il Motoclub Magenta e infine il Gruppo Volontari della Protezione Civile di Magenta.

Premiati i volontari della pandemia

A premiare i concittadini e le varie realtà di volontariato erano presenti il sindaco Chiara Calati e l'assessore al Welfare e alle Pari Opportunità, Patrizia Morani. Calati ha espresso grande emozione per la serata: "Chi è qui stasera, assenti compresi, ha lavorato con il Comune di Magenta e reso onore e grande servizio alla comunità. A settembre conto di rifare un evento apposito per i sanitari e il personale ospedaliero. Nel frattempo, grazie a tutti: siete stati il braccio e l'arma di Magenta durante questa pandemia.

Morani, a fine serata, ha aggiunto: "Ci sono volontari che continuano a dare supporto alle persone e ancora oggi vengono chiamati. Questo vuol dire che avete lasciato un grande segno. Siete la nostra forza e io sono orgogliosa di voi. Qualche parola è stata spesa anche dal corpo della Croce Bianca magentina: "Siamo 180 volontari tra Magenta e Mesero. Il nostro pensiero e ringraziamento va a tutti coloro che hanno dato molto e non si sono tirati indietro in questo periodo".