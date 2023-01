Premiati i presepi delle scuole

Anche quest'anno si è tenuto il concorso presepi dedicato agli istituti scolastici di Abbiategrasso.

I presepi vincitori del concorso

L’Amministrazione comunale di Abbiategrasso guidata da Cesare Nai ha decretato i migliori. Ai vincitori verrà devoluto un riconoscimento di 150 euro.

Ha affermato Marina Baietta, assessore ai Servizi ai cittadini:

"Ci teniamo a ringraziare tutti i partecipanti per l’impegno profuso nella realizzazione dei rispettivi presepi che, anche quest’anno, hanno contribuito a conservare e ad esaltare le nostre tradizioni e ad impreziosire l’atmosfera Natalizia".

I vincitori e le motivazioni

Scuola primaria Betlem: "Nell'ammirare questo presepe ti senti trasportato in un'atmosfera di pace e di serenità. La luce è predominante nel contesto e sembra intenzionata ad agevolare e a coinvolgere l'osservatore nell'adorazione di Gesù bambino. Una magistrale scelta di forme perfettamente inserite a rappresentare i vari personaggi".

Scuola secondaria di primo grado Vivaldi: "Un concentrato di simbologie in chiave moderna. Il presepe stilizzato a forma di culla è da contestualizzare nella realtà di un ospedale cattolico che sorge in una zona araba di Gerusalemme. L'evocazione della nascita come simbolo di gioia e di generazione di speranze per una convivenza armoniosa che superi ostacoli religiosi ed etnici, esattamente come accade in quell'ospedale".

Scuola infanzia Papa Giovanni: "La musica è protagonista come simbolo di gioia ed aggregazione. Ammirando il presepe si possono immaginare le note festose dei bambini che circondano la mangiatoia e che esprimono in coro il loro canto di giubilo e di fratellanza perché la musica contribuisce ad unire le persone e a generare emozioni".