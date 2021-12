Corbetta

Giovedì 2 dicembre, momento speciale alla casa di riposo Don Felice Cozzi di Corbetta, dove l’Amministrazione comunale ha voluto dedicare un ringraziamento agli operatori.

Presenti il presidente di Universiis, il sindaco Marco Ballarini, la vice Linda Giovannini, la consigliera Elda Rondena.

Premiati gli angeli dei nonni della rsa

«Durante il lockdown, i giorni erano segnati da un profondo sconforto per tutti noi, nessuno escluso – ha detto il sindaco, Marco Ballarini, insieme al vicesindaco e assessore al Welfare Linda Giovannini - Una sorta di uguaglianza nel timore, nel silenzio diffuso tra le vie rotto solo dal passare dei mezzi di soccorso. In questo clima di paura, regnava fortissima la preoccupazione per i nostri anziani. Nella nostra casa di riposo di Corbetta, grazie all'estremo spirito di dedizione e solidarietà dei nostri operatori della Rsa e di tutti i volontari, abbiamo affrontato con coraggio e forza l'emergenza Coronavirus, difendendo senza sosta i nostri nonni ospiti».

Impegno costante

Un lavoro attento, che ha permesso di contenere i contagi e limitare le perdite, cercando anche di alimentare quel filo diretto con le famiglie, costrette a casa, lontane dai loro cari: migliaia di videochiamate e telefonate fatte da Oss, da infermieri e dai medici, un supporto costante da dietro mascherine e dispositivi di protezione.