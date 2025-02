Pomeriggi musicali, il Quartetto Lyskamm all'auditorium Bonvesin de la Riva

Terzo appuntamento con i Pomeriggi musicali a Legnano.

Terzo appuntamento, con una novità, con i Pomeriggi musicali

Domenica 9 febbraio alle 17.30 all’auditorium della scuola Bonvesin de la Riva si esibirà il quartetto per archi Lyskamm. In programma l’esecuzione dei quartetti in sol maggiore, op. 76 n. 1 di Haydn e in mi bemolle maggiore, op. 44 n. 3 di Mendelssohn. L’ingresso è libero.

I Pomeriggi musicali, da questo concerto, si arricchiscono di un evento collaterale pensato per gli studenti della scuola sede dell’evento: una conferenza di presentazione dei brani che saranno eseguiti tenuta da Carlo Serra, professore di Estetica dei media all'Università di Torino e di Teoria dell'immagine e del suono all'Università della Calabria. Serra sarà ogni volta accompagnato da un musicista che suonerà alcuni movimenti dei brani in programma nel concerto.

"Un altro passo per promuovere l’ascolto e la conoscenza della classica"

Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva, ricorda:

"I Pomeriggi musicali sono nati per diffondere la musica classica in tutti i quartieri della città e nei luoghi diversi dai tradizionali teatri o dalle sale da concerto. Se l’impostazione della rassegna, in questi anni, ha contribuito ad avvicinare molte persone a un genere musicale considerato difficile, adesso facciamo un altro passo per promuovere l’ascolto e la conoscenza della classica. Infatti, per i quattro pomeriggi musicali che ci separano dalla fine dell’anno scolastico, quindi da qui al mese di maggio, gli studenti che frequentano le scuole in cui si terranno i concerti saranno accompagnati a scoprire i brani in programma dalla grande competenza e capacità divulgativa del professor Serra. Un grazie va a tutti gli insegnanti di Educazione musicale degli istituti scolastici coinvolti, che hanno dimostrato immediatamente un grande entusiasmo per questo progetto".

Il Quartetto Lyskamm

Il Quartetto Lyskamm, composto da Cecilia Ziano (violino), Clara Franziska Schötensack (violino), Francesca Piccioni (viola) e Giorgio Casati (violoncello), è stato fondato nel 2008 al Conservatorio di Milano. Diversi i riconoscimenti ottenuti a livello internazionale; fra questi, nel 2016 il premio speciale Borletti Buitoni Trust per la musica da camera intitolato alla memoria di Claudio Abbado, il premio Vittorio Rimbotti dell’Accademia Europea del Quartetto, il premio della Jeunesse Musicale Deutschland, il primo premio al concorso della Possehl Stiftung di Lubecca e, nel 2017, il primo premio al Gianni Bergamo Classic Music Award di Lugano. Tante le ospitalità presso società concertistiche italiane ed europee; fra le incisioni da ricordare il quarto e il sesto quartetto di Béla Bartók per la rivista Amadeus (ripubblicata da NovAntiqua Records), mentre è prossima la pubblicazione del Quartetto op. 18 n.6 di Ludwig van Beethoven. I musicisti del Quartetto Lyskamm sono docenti di musica da camera per archi presso la Scuola di musica di Fiesole e l’Orchestra giovanile italiana.