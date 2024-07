Pienone al Rugby sound per la serata anni 90

La terza serata al Rugby sound è stata all’insegna dei ricordi con lo spettacolo "Voglio tornare negli 90", un format di successo che fa il bis dopo il successo dell’edizione 2023.

Rugby sound festival, tutto esaurito per "Voglio tornare negli anni 90"

Lo spettacolo inizia con la proiezione di un filmato nel quale vengono raccolti i momenti cult degli anni ‘90, con le figure e programmi storici: Ambra nel programma "Non è la Rai", Papi e l’uomo Gatto in Sarabanda, le immagini dello storico Festivalbar, il Karaoke di Fiorello, le prime boy band, l’iconica Britney Spears.

La prima parte del viaggio è mix nella storia della dance dai primi anni '90 fino ai 2000, mettendo dentro i brani di Haddaway, Corona, La Bouche, cover di Vasco Rossi, Paridisio, Scatman, Playahitty e tante altri: ballano e cantano tutti senza distinzione di età.

Dal palco vengono lanciati gadget di ogni tipo per colorare la serata e trascinare il pubblico. Il dj per aumentare i giri della serata propongono i pezzi di Gigi D’Agostino "il capitano": "L’amor toujours" è il simbolo della libertà nella discoteca, un inno alla gioia che porta la gente verso le stelle!

Una serata di puro divertimento che si conclude con "Urlando contro il cielo"

Sono le 23, arriva il momento house e inizia "La danza delle streghe" di Gabry Ponte, "che non porta mai fortuna", ma il dj avverte la tensione, e virano sul mome love con il Titanic e Whitney e le ballate senza tempo "Destinazione Paradiso", "Come mai". La festa va avanti con "Sarà perché ti amo", "50 special", "L’aiuola" , e un po’ di balli di gruppo con "La macarena" e "Mueve la colita". La serata si chiude con "Urlando contro il cielo", l’atto finale di una serata di puro divertimento che fa registrare il sold out.

Nella precedente edizione "Notti magiche" con le immagini di Schillaci aveva salutato la festa. Quest’anno non è stato possibile. Vogliamo tornare a rivivere anche quei momenti. Ci mancano! "Quel sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano"!