Piccoli pompieri per un giorno: la caserma apre le porte ai bambini

Piccoli pompieri in caserma a Rho: appuntamento domenica dalle 10 alle 18

Domani, domenica 18 settembre 2022, alla caserma dei Vigili del fuoco di via Pertini 1 è in programma "FaRhò il Pompiere", evento gratuito pensato per i più piccoli che potranno conoscere da vicino l'attività dei Vigili del fuoco e sentirsi, almeno per qualche ora, pompieri anch'essi. L'evento è gratuito e l'appuntamento è dalle 10 alle 18. Gli uomini del distaccamento di Rho apriranno le porte del loro quartier generale a bambine e bambini, e naturalmente alle loro famiglie. Sono previsti dimostrazioni e giochi condotti dai "padroni di casa", che permetteranno ai partecipanti di conoscere dal vivo i mezzi e l’attrezzatura che i nostri eroi utilizzano per intervenire in caso di incendio o di altre calamità. Il piatto forte della giornata è il percorso di addestramento del piccolo pompiere: un’occasione imperdibile per i più piccoli che desiderano vestire i panni del pompiere partecipando a laboratori e attività. Tutti i bambini che si cimenteranno nel percorso riceveranno un attestato finale.

Previsti la chiusura al traffico di via Pertini e il divieto di sosta in via Nenni

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono previste alcune limitazioni alla viabilità: via Pertini sarà chiusa al traffico e sarà istituito il divieto di sosta in via Nenni dalle 6.30 alle 18.