Partecipazione massiccia a Rho al flash mob per le donne iraniane

Nel pomeriggio di ieri, sabato 1 ottobre, Rho ha ospitato, nel giardino del Centrho di piazza San VIttore, un flash mob per la tutela delle donne iraniane, dopo l'uccisione della 22enne Mahsa Amini, che ha avuto come unica "colpa" quella di avere mostrato troppi capelli al di fuori del suo velo.

In piazza tanti cittadini e le istituzioni

In moltissimi i cittadini che hanno preso parte alla manifestazione nella piazzetta adiacente a quella principale rhodense, piazza San Vittore Un bel via vai di persone, un'iniziativa dal profondo significato, il tutto alla presenza delle istituzioni, In piazza erano presenti il vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti, il vicesindaco Maria Rita Vergani e l’assessore Pari Opportunità di Rho, Alessandra Borghetti.

Letture, canzoni e momenti di cordoglio

Letture, canzoni e momenti di raccoglimento ma anche coinvolgimento hanno caratterizzato la mobilitazione proprio in onore di Mahsa.