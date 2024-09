Parigi-Dakar: la città rivive le emozioni della storica gara automobilistica

Il mito della Parigi-Dakar rivive a Legnano.

Grande successo per la quarta edizione della rievocazione della storica gara di motori

La quarta edizione di "C'era una volta la Parigi-Dakar" ha riportato a Legnano l'atmosfera epica del celebre raid nel deserto, grazie all'Associazione Musicale Jubilate ETS. L'evento, svoltosi domenica 22 settembre, è stato un grande successo nell'ambito della rassegna “Musica e Motori”. Alcuni piloti che hanno partecipato alle storiche edizioni africane della Dakar hanno condiviso le loro esperienze e sono stati esposte moto, auto e camion che hanno fatto la storia della competizione. Il raduno internazionale Honda Africa Twin Marathon ha attratto l’attenzione di molti appassionati, che hanno potuto ammirare da vicino i mezzi che hanno attraversato le sabbie del deserto africano.

L’evento, organizzato in collaborazione con Honda Motor Europe LTD. Italia, Moto Macchion, Lavazza Motolab e Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha avuto una finalità benefica, infatti durante la manidestazione sono stati raccolti fondi per borse di studio destinate agli allievi della scuola di musica Jubilate.

Patrizia Alli, promotrice dell’iniziativa, ha dichiarato:

"Le 29 edizioni in cui la Dakar si è disputata in Africa rappresentano un’epoca di coraggio e avventura. Attraverso l'esposizione dei mezzi che hanno partecipato alle edizioni storiche degli anni Ottanta e con i racconti dei piloti che l’hanno corsa vogliamo far rivivere gli spazi infiniti e le atmosfere magiche del deserto".

I protagonisti del raid e la celebrazione della storia

Tra i partecipanti alla manifestazione erano presenti 21 piloti, tra cui veterani della Parigi-Dakar come Roberto Boano, Ermanno Bonacini e Beppe Gualini, insieme a giovani promesse come Rebecca Busi e Ottavio Missoni. La giornata è iniziata con l'esposizione delle moto storiche in via Abruzzi e ha visto una parata per le strade di Legnano, seguita nel pomeriggio da incontri con i protagonisti della gara e la consegna delle borse di studio da parte delle autorità locali.