ParaRotarylimpiade: un successo di solidarietà

Lo sport come mezzo, l’integrazione dei disabili come fine, l’educazione dei giovani come comune denominatore. Parliamo di ParaRotarylimpiade, che nella sua quinta edizione è andata in scena sabato 13 maggio 2023 allo stadio comunale di Abbiategrasso Giovanni Invernizzi.

ParaRotarylimpiade ad Abbiategrasso

Promossa a sostegno dell’Anfass di Abbiategrasso dal Rotary Club Morimondo Abbazia con l’ausilio del suo RotarAct, la manifestazione è stata una grande festa all’insegna dello sport.

A rendere ancor più memorabile la kermesse, la presenza del sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, che con grande spirito di servizio e sensibilità ha seguito tutte le fasi dell’evento fino alle premiazioni finali, riempiendo di orgoglio i ragazzi e motivandoli ancor di più nelle loro prestazioni.

All'insegna dell'inclusione

La ParaRotarylimpiade consolida insomma la propria fama di kermesse all’insegna dell’inclusione. L’evento ha coinvolto le scuole cittadine e non solo (Istituto Aldo Moro e Bachelet di Abbiategrasso e Istituto Comprensivo di Sedriano) e le principali associazioni sportive di Abbiategrasso, raggiungendo cifre da record quanto a partecipanti: oltre 250 quest’anno.

Sabato la manifestazione è stata anticipata da un vero e proprio corteo, che dal Parco dei Bersaglieri nel centro cittadino si è snodato per circa un chilometro all’interno della città fino allo stadio. Qui gli studenti delle scuole aderenti all’iniziativa hanno gareggiato insieme ai diversamente abili delle varie associazioni di settore, consentendo loro di sperimentare l’ebbrezza di praticare sport anche a loro poco noti. Sull’agonismo, naturalmente ha prevalso la solidarietà, unica e vera grande vincitrice della manifestazione. Aspetto che non ha mancato di rilevare il presidente del Rc Morimondo Abbazia, Pierangelo Metrangolo, che ha avuto l’onore di ricevere una visita lampo anche da parte del Governatore del Distretto 2050, Carlo Conte e della PDG Lorenza Dordoni.