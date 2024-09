La contrada si prepara a presentare la nuova reggenza.

L'appuntamento

Sabato 21 settembre alle 20.30 nel maniero di via Somalia a Legnano si terrà la cena che darà il via a quest'anno paliesco. Durante la serata verrà anche presentata la nuova Reggenza per la prossima edizione del palio. Per partecipare all'evento è necessario prenotarsi per e-mail all'indirizzo segreteria@contradasanbernardino.it oppure al numero telefonico 340 055 8011.