Palio, oggi è il gran giorno: "Che sia un anno di grazia per tutti"

Palio di Legnano, è arrivato il gran giorno.

Palio, la Messa solenne in basilica

Oggi, domenica settembre 2021, nella città del Carroccio si disputerà il Palio delle contrade. Sarà l'edizione della ripartenza, come è stata definita dal primo cittadino e supremo magistrato Lorenzo Radice, dopo lo stop imposto dalla pandemia (che l'anno scorso ha imposto la cancellazione della kermesse). Si sperava nel bel tempo e invece, come annunciato dalle previsioni tutt'altro che rassicuranti, sono arrivati nuvoloni e pioggia. Per questo la Messa delle 10.30 sul sagrato di San Magno si è spostata all'interno della basilica. A celebrarla è stato il prevosto monsignor Angelo Cairati, che ha ricordato come il Palio segni "l'inizio di un nuovo anno sociale": "Mi auguro che sia un anno di grazia per tutti" ha proseguito monsignor Cairati. Al termine della Messa, si sono svolte l'investitura religiosa dei capitani e la benedizione dei fantini. All’esterno, poi, il tradizionale volo delle colombe.

Confermato il programma del pomeriggio

Nonostante il maltempo, i magistrati del Palio, riunitisi questa mattina, hanno confermato il programma annunciato della manifestazione nel pomeriggio allo stadio Giovanni Mari. Con inizio alle 16, in campo, si terranno quindi il carosello storico delle contrade, gli onori al Carroccio, la carica della Compagnia della Morte e la disputa della corsa ippica.

I fantini e i cavalli che scenderanno in pista