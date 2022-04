Palio di Legnano, stabilite le date delle cerimonie ufficiali

Ecco il calendario

L'edizione 2022 si terrà domenica 29 maggio, 846esimo anniversario della storica battaglia.

Palio di Legnano, il Comitato di indirizzo nella serata di ieri, lunedì 4 aprile 2022, ha ratificato il calendario delle cerimonie ufficiali della storica kermesse cittadina che era stato approvato nell’ultima seduta del Comitato Palio.

Palio di Legnano: le cerimonie ufficiali prenderanno il via sabato 30 aprile

La prima cerimonia ufficiale, la Traslazione della Croce dalla chiesa della contrada vincitrice del Palio 2021, la Flora, alla basilica di San Magno si terrà sabato 30 aprile alle 19 in piazza San Magno. Due settimane più tardi, il 14 maggio, sempre in piazza San Magno alle 19, è in programma la cerimonia di iscrizione delle contrade al Palio e l’investitura civile dei capitani. Venerdì 20 maggio alle 20.30, nella basilica di San Magno, si celebrerà la Veglia della Croce. Venerdì 27 maggio alle 20 allo stadio Giovanni Mari si disputerà la 37esima edizione del Memorial Favari - Provaccia organizzata dal Collegio dei capitani e delle contrade. Domenica 29 maggio, 846esimo anniversario della Battaglia di Legnano e Festa della Lombardia, secondo il programma tradizionale, si celebrerà alle 10.30 in piazza San Magno la messa sul Carroccio; a seguire, alle 15, da Piazza Carroccio, partirà la sfilata storica che raggiungerà lo stadio Giovanni Mari dove, alle 16, comincerà la sfilata in campo, seguita dagli onori al Carroccio, dalla carica della Compagnia della Morte e dalla disputa della corsa ippica. In caso di maltempo, il programma di domenica 29 maggio sarà rinviato a giovedì 2 giugno. La Traslazione della Croce chiuderà il programma delle cerimonie ufficiali sabato 4 giugno alle 19 in piazza San Magno. Il Comitato di indirizzo ha anche ratificato l’incarico di coordinatore della Commissione Costumi al professor Alessio Francesco Palmieri Marinoni.