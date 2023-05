Palio di Legnano: in finale Legnarello, La Flora, Sant'Ambrogio e San Bernardino

Prima la grandine, che aveva messo in forse la corsa ippica, poi la decisione (presa dopo aver interpellato anche i fantini e gli addetti alla stalla) di gareggiare.

Palio di Legnano: ecco le contrade in finale

E allora, anche se in ritardo sulla tabella di marcia, via con il sorteggio per definire la composizione delle due batterie. La prima: La Flora, Sant'Erasmo, Legnarello, San Domenico. La seconda: San Magno, San Martino, San Bernardino, Sant'Ambrogio.

Due mosse false e oltre mezz'ora prima di poter dare il via alla prima batteria, segnata da una doppia caduta (a scivolare sono stati i cavalli di Sant'Erasmo e San Domenico: i cavalli sono rientrati nei box, mentre i fantini sono stati soccorsi; ad avere la peggio sarebbe stato il fantino biancoverde Silvano Mulas, ma stando ai primi riscontri non avrebbe riportato fratture); in finale Legnarello e La Flora.

Meno tribolata la seconda batteria: prima al traguardo Sant'Ambrogio, seguita da San Bernardino.

Così i cavalli alla mossa per l'ultima batteria

Estratta l'ultima batteria per la disposizione alla mossa nella finale. Il verdetto del sorteggio è: San Bernardino (fantino Gavino Sanna, cavallo Biancorosso), La Flora (fantino Valter Pusceddu, cavallo Tigre), Sant'Ambrogio (fantino Giuseppe Zedde, cavallo Andromeda), Legnarello (fantino Antonio Siri, cavallo Woody Woodpecker). Sono le 21.45 e a brevissimo dovrebbe cominciare la corsa che decreterà la contrada vincitrice del Palio 2023.