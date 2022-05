Palio di Legnano, al via la vendita dei biglietti

Conto alla rovescia per il 29 maggio

E' possibile acquistarli da oggi e fino a sabato 28 maggio negli uffici della Fondazione. Quelli dei distinti e del prato anche allo stadio il giorno della corsa.

Palio di Legnano, ecco come assicurarsi un posto allo Stadio Mari

Mentre la città si imbandiera colorandosi dei colori delle otto contrade, la vita nei manieri ferve e le fotografie della sfilata storica e della corsa fanno bella mostra di sé in piazza 4 Novembre in una mostra a cielo aperto, si apre la vendita dei biglietti del Palio di Legnano.

I tagliandi per assicurarsi un posto allo stadio Mari per l’atteso evento del prossimo 29 maggio saranno disponibili fino a sabato 28 negli uffici della Fondazione, in vicolo delle Contrade 11 a Legnano (all’interno del cortile del Cinema Ratti, con ingresso da corso Magenta 13), tutti i giorni esclusa la domenica dalle 9 alle 12.30 e il sabato anche dalle 15-18.30. Per contatti e/o informazioni si può contattare la segreteria della Fondazione allo 0331.1693887 o inviare una mail a info@fondazionepalio.org. I biglietti dei distinti e del prato saranno disponibili alla biglietteria dello stadio anche il giorno della manifestazione dalle 10.

Le opzioni (tribuna coperta, tribuna scoperta e prato) e i prezzi

Ecco tutte le opzioni con l’indicazione dei prezzi. Tribuna coperta centrale 60 euro, laterale partenza 70, laterale arrivo 35. I bambini al di sopra dei 3 anni pagano il biglietto, al di sotto di tale età l’ingresso è gratuito, ma i bambini devono essere obbligatoriamente tenuti in braccio dai genitori. Tribune scoperte (differenziate in via Palermo, via Puccini e via Piacenza): distinti intero 20 euro, distinti ridotto 15 (per bambini dai 6 ai 12 anni). I bambini sotto i 6 anni non pagano. Prato: intero 10 euro, ridotto 5 (per bambini dai 6 ai 12 anni), gli under 6 non pagano.

Accesso gratuito per le persone disabili munite di tesserino

Le persone diversamente abili provviste di tesserino potranno accedere gratuitamente (attraverso l’ingresso dedicato di via Palermo) previa prenotazione telefonica da effettuare entro sabato 28 maggio chiamando lo 0331.1693887 dalle 9 alle 12.

Nella foto di copertina: un momento della corsa dell'edizione 2021