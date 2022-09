Onomastico della Terra al Parco ex Ila

Onomastico della Terra, a Legnano è conto alla rovescia per la 13esima edizione.

Onomastico della Terra numero 13 a Legnano

L'appuntamento è per domenica 2 ottobre 2022. La manifestazione (organizzata dalla Consulta 3 Oltresempione con Uildm Legnano, Aspi, Anffas Legnano, Wwf Legnano-Insubria, Spazio Incontro Canazza, Istituto di istruzione superiore agrario Mendel e Gruppo Ciceroni Legnano) si svolgerà nella cornice del Parco ex Ila, in via Colli di Sant'Erasmo, luogo dalle peculiarità quasi uniche: è un pezzo di "bosco in città", infatti fa parte del Parco Bosco dei Ronchi che si estende a nord verso i rioni Canazza e Olmina, ed è un "giardino storico", spazio progettato dall’uomo di specifico interesse pubblico per le sue caratteristiche paesaggistiche e dalla rilevanza storica. È inoltre tutelato dalla Soprintendenza ed è partner del progetto Regis (Rete Giardini Storici)-Fondazione Cariplo, volto alla sua valorizzazione.

Il programma della giornata del 2 ottobre

Alle 9.30, dalla sede della Croce rossa di via Ragazzi del '99, sarà dato il via alla RunForParkinson's, evento podistico ludico motorio non competitivo aperto a tutti di 7 chilometri con arrivo alla sede Aspi di via Girardi angolo Cinque Giornate. Dalle 10 i volontari per il parco eseguiranno lavori di manutenzione del verde, pulizia del sottobosco, verniciatura di palizzate, bacheche e panchine. Alle 10.30 il Gruppo Ciceroni Volontari di Legnano organizzerà una passeggiata didattica A mezzogiorno sarà messa a dimora la "Pianta dell’anno 2021", seguirà il pranzo (per il quale è richiesto un contributo di 5 euro a persona). Dalle 14.30 riprenderanno le attività di pulizia e manutenzione del parco e si terrà una visita botanica a cura degli studenti e dei docenti dell'agrario Mendel alla scoperta delle essenze del parco. Inoltre, da quest’anno, saranno organizzate, sempre a partire dalle 15.30, attività ludiche per bambini e famiglie. La giornata si concluderà alle 17.30 con la merenda. L’iniziativa è gratuita; si può partecipare anche solo ai singoli appuntamenti. Saranno rispettate le consuete normative anti Covid.

Nella foto di copertina: un momento dell'edizione 2021 dell'Onomastico della Terra