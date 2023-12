Oltre 5mila persone al Leone da Perego per ArtePanettone

Oltre 5mila persone a Legnano per gustare i panettoni artigianali dei migliori pasticcieri lombardi.

ArtePanettone fa centro un'altra volta

La sesta edizione di ArtePanettone, evento promosso dalla Confcommercio e patrocinato dall’Amministrazione comunale, è stata un vero successo. Sabato 9 e domenica 10 dicembre, in un Palazzo Leone da Perego vestito per le grandi occasioni, dieci pasticcerie artigianali hanno presentato le proprie interpretazioni dello storico dolce milanese.

A proporre dimostrazioni e degustazioni sono state la Caffetteria pasticceria Morello di Legnano, con la maestra pasticcera Patrizia Borghi, Fulvio Garavaglia di Arconate, Buscate, Inveruno, Magenta e Mesero, con il maestro pasticciere Fulvio Garavaglia, la Gelateria pasticceria Vanilla di Legnano con i maestri pasticcieri Roberto Luraghi e Antonio Amati, La Dolce Legnano di Legnano e Busto Arsizio con il maestro pasticciere Feliciano Antignano, Pa.Pa.Pa Forno artigianale di Rescaldina con il maestro pasticciere Luca Quercia, la Pasticceria Asperti di Cerro Maggiore e Legnano con il maestro pasticciere Adriano Asperti, la Pasticceria L’arte del dolce di Corbetta e Vittuone con il maestro pasticciere Gian Paolo Porrino, la Pasticceria La Buongustaia di Uboldo con il maestro pasticciere Naty Bernardo, la Pasticceria Moschella di Cornaredo, Nerviano e Milano con il maestro pasticciere Nicolò Moschella, The Sicilian Way di Legnano, Rho e Busto Arsizio con il maestro pasticciere Santo De Simone. Presente anche L’Angolo del caffè (Nerviano) di Agata Felice. Non sono mancate inoltre masterclass gratuite.

...senza dimenticare la solidarietà

Quest’anno ArtePanettone ha proposto anche un dolce esclusivo, chiamato Cinque stelle: il ricavato è stato devoluto all’associazione Gli amici di Emanuele - Fondo Dmd per la ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne.