Oltre 400 partecipanti alla Run for Parkinson's

Record di presenze alla Run for Parkinson's, la corsa non competitiva che ogni anno va in scena in tutto il mondo per accendere i riflettori su una patologia che ancora oggi è poco conosciuta e oggetto di tabù (e che affligge l'1% della popolazione over 65).

L'edizione 2024 della Run for Parkinson's ha richiamato più di 425 persone

A Legnano anche l'edizione 2024, tenutasi ieri, domenica 22 settembre, è stata promossa in collaborazione tra l'Aspi (Associazione Parkinson Insubria di Legnano) e il comitato cittadino della Croce rossa italiana, la cui sede in via Ragazzi del '99 è stata punto di partenza e arrivo della corsa. La Cri legnanese esprime grande soddisfazione per il successo dell'iniziativa:

"La corsa benefica, che questa domenica ha preso il via proprio dalla nuova sede Cri Legnano in via Ragazzi del '99, ha visto la partecipazione di oltre 425 persone tra runner e sportivi, nordic walkers e collaboratori che hanno deciso di dare il proprio contributo presenziando all'evento".

Il morbo di Parkinson colpisce l'1% degli over 65 e il 4% degli over 85

Prosegue il comitato:

"Il morbo di Parkinson nei Paesi industrializzati, come l’Italia, è il secondo disordine neurodegenerativo, in termini di frequenza, dopo la malattia di Alzheimer. Si stima colpisca l’1% della popolazione over 65 e circa il 4% della popolazione over 85 e, nonostante il progresso medico e l’introduzione di nuove terapie, rappresenta ancora oggi, nelle sue fasi avanzate, una patologia invalidante per il malato e per i suoi caregiver. Manifestazioni come queste dimostrano che uniti è possibile fare la differenza. Per questo motivo, Croce Rossa - Comitato di Legnano ha deciso di riaprire nuovamente le iscrizioni ai corsi base per diventare volontari".

Tre serate di presentazione dei corsi base per diventare volontari della Cri

Per tutti i cittadini interessati, il comitato ha organizzato tre serate di presentazione - tutte con inizio alle 21 - che si terranno nella sede dell'associazione in via dei Ragazzi del '99 a Legnano lunedì 23 settembre, giovedi 26 settembre e martedì 1 ottobre.