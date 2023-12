Oltre 300 spettatori al concerto di Natale

Oltre 300 spettatori nella serata di ieri, domenica 17 dicembre, in basilica a Legnano per il concerto di Natale targato Fondazione Palio.

Successo per il concerto di Natale nella basilica di San Magno

Una serata di musica e poesia, promossa in collaborazione con Confcommercio Legnano, Scuole di musica Niccolò Paganini e Famiglia Legnanese con lo scopo di raccogliere fondi per il restauro conservativo della chiesa di Sant'Ambrogio. che ha saputo coinvolgere il pubblico, accompagnandolo nel pieno del clima natalizio. Soddisfatti gli organizzatori, con il vicepresidente della Fondazione Palio Luca Roveda che ha ricordato

"l’importanza della cultura nell’operato di Fondazione Palio e la centralità della collaborazione sul territorio, attestata dalla partnership con Collegio, Contrade e con i club Rotary e Lions del territorio, per consentire di proseguire con il restauro della chiesa di Sant'Ambrogio, prima sede del Collegio dei capitani e chiesa più antica di Legnano”.

"Città sempre pronta a rispondere quando c'è da tutelarne la storia"

Presente anche il sindaco Lorenzo Radice che ha evidenziato ancora una volta la vitalità e generosità della nostra città, particolarmente evidente in questi giorni di festa.

Il prevosto monsignor Angelo Cairati, dopo aver ringraziato i presenti e la città, "sempre pronta a rispondere alla chiamata di chi vuole tutelarne la storia e la bellezza", ha delineato l'opera di restauro di Sant'Ambrogio, "chiesa che sarà restituita alla cittadinanza non solo come luogo di culto, ma anche di cultura", e ha ricordato che proprio il mondo del Palio, con l’operato del past gran maestro Norberto Albertalli, oggi presidente della Fondazione Gatta Trinchieri, e il past cavaliere del Carroccio Riccardo Ciapparelli, ha saputo creare la prima sinergia con l'Accademia di Brera per avviare l’intervento.

Gran finale con una selezione di brani natalizi e virtuosismi

Il concerto, su musiche di Massenet, Franck, Mascagni, Caccini, Schumann, Berlin e Adam, si è concluso in maniera suggestiva con una selezione di brani natalizi e virtuosismi eseguiti magistralmente da talentuosi artisti Tiziana Ravetti (soprano), Daniela Zanoletti (violino), Barbara Berlusconi (organo), Vitalij Kovalchuk (tenore) e Marco Colombo (pianoforte).