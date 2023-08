Oltre 3.500 persone a ballare in piazza con Albertino

Sono state oltre 3.500 le persone che ieri sera, lunedì 31 luglio 2023, hanno partecipato alla festa patronale di Arconate in piazza Libertà e hanno potuto ballare e divertirsi al ritmo della musica di dj Albertino, maestro della console e super ospite della serata.

Un successo il concerto in piazza con Albertino

L’iniziativa è stata organizzata dall'Amministrazione comunale, che ha allestito un’imponente struttura organizzativa: presenti 40 volontari del Comune, oltre all’Arma dei Carabinieri e a quattro agenti della Polizia Locale, 15 operatori security, sette volontari di Arconate Serena, 15 volontari della Protezione civile di Busto Garolfo e 11 operatori della Croce azzurra di Buscate. La tradizionale manifestazione arconatese si è dunque confermata un evento di successo, attrattivo non solo per il territorio arconatese, ma per tutto il circondario dell’Altomilanese.

Un lavoro di squadra per un grande risultato

Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale, a parlare l’assessore ai Grandi eventi Francesco Colombo:

"Come accade da ormai nove anni, la festa patronale si è dimostrata un successo. Una marea umana ha letteralmente invaso Arconate e questo non può che renderci orgogliosi del lavoro svolto. Un ringraziamento al nostro sponsor ma soprattutto ai volontari dell’Amministrazione, alle forze dell’ordine e a tutti gli operatori e le associazioni che hanno collaborato alla riuscita di questa serata: questo successo è merito degli sforzi di ciascuno di loro!”.