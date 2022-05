Notti magiche con le lucciole

La Pro Loco di Gaggiano, in collaborazione con il Comune , ripropone le “Notti Magiche”, passeggiate guidate per ammirare le lucciole all’interno del Bosco dei 100 Passi.

Lo spettacolo della natura

La Pro Loco di Gaggiano, in collaborazione con il Comune , ripropone le “Notti Magiche”, passeggiate guidate per ammirare le lucciole all’interno del Bosco dei 100 Passi. Uno spettacolo naturale, un fenomeno ormai quasi del tutto scomparso. Le case, l’illuminazione pubblica hanno reso questo tipo di evento raro. Grazie alla presenza di aree boschive è possibile ammirare questo spettacolo della natura. La prima data si è tenuta il 25 ma si replica il 30 maggio, l'1 e il 3 giugno (tempo permettendo). La prenotazione è obbligatoria ed i posti sono limitati. Scrivere a info@prolocogaggiano.it

Le edizioni precedenti

E’ per questo che dal 2018, anno delle prime Notti Magiche, che l’Amministrazione ha manifestato una certa attenzione nel limitare i tagli di erba nel Bosco dei 100 Passi nel periodo di riproduzione delle lucciole, riuscendo così a mantenere un ambiente a loro favorevole. La tutela dell’ambiente e del territorio passa attraverso anche questi piccoli gesti che sono fondamentali per il ciclo vitale della natura.

