Notte bianca all'insegna delle sette note

Sarà la musica, nei suoi diversi generi, il filo conduttore di "A Legnano la musica ti gira intorno", la Notte bianca in programma venerdì 16 giugno 2023 nel centro cittadino di Legnano.

Notte bianca "musicale" a Legnano

L'evento è promosso dai componenti del Distretto urbano del Commercio: Amministrazione Comunale, Unione Confcommercio Legnano e Camera di commercio. Da corso Magenta al sagrato della chiesa di San Domenico in corso Garibaldi passando per le piazze San Magno, Don Sturzo e l’area ex Cantoni saranno dieci i punti della città dove, tra le 19 e la una, sarà possibile ascoltare musica eseguita dal vivo o intrattenersi con i dj set e gustare le proposte di cibo e bevande preparate dai commercianti legnanesi. Al momento si aggirano intorno alla sessantina gli esercizi commerciali che saranno aperti per animare la città e offrire le loro specialità.

Ecco i momenti di spettacolo

In piazza San Magno, dalle 21.30, lo spettacolo "All that musical" e, a seguire, musica diffusa; in via del Gigante, dalle 19 alle 22, omaggio musicale agli anni Novanta, dalle 22 alle 23.30, Jam party band, fino a mezzanotte e mezza musica vintage anni Novanta; in piazza Don Sturzo, dalle 20 a mezzanotte, diretta live nazionale Radio Delta International con animazione dj set; in corso Garibaldi e piazza Castelfidardo ci sarà musica dal vivo, dj set e dj set karaoke; in via Cavallotti dj set e musica diffusa; in corso Magenta, oltre al dj set, sarà allestita un’esposizione di modelli di auto Cinquecento; in piazza Raoul Achilli dj set; in piazza Morelli concerto rock and blues;

in piazza Europa sarà allestita una postazione di musica dal vivo con ballo latino americano; in via Corridoni musica live dalle 21.30 all’una. Nell’area ex Cantoni sarà allestita un’esposizione di auto d’epoca, mentre in via Giulini sarà in funzione una postazione esclusivamente per il cibo.

Per conoscere nel dettaglio ed essere aggiornati sulle proposte nei vari punti del centro è possibile consultare il sito del Duc legnanoon.it.

"Polo di attrazione per tutto il circondario"

Così il sindaco Lorenzo Radice:

"Abbiamo l'ambizione di proporre un evento che sia di richiamo non solo per i legnanesi ma per un sistema più ampio e che confermi Legnano come un polo di attrazione per tutto il circondario. Una serata di festa che faccia bene alla cittadinanza ma anche alle nostre attività commerciali. Voglio ringraziare Confcommercio che non si tira mai indietro e gli uffici comunali per il gran lavoro che hanno fatto per organizzare una manifestazione così articolata".

"Aggregazione e presidio del territorio"

Il presidente dell'Unione Confcommercio di Legnano Paolo Ferrè aggiunge:

"Sarà una Notte bianca impostata sulla musica e il divertimento, con dj set ma anche musica vintage per i più nostalgici. Non mancheranno le proposte food, tutte messe a disposizione da esercizi del nostro Distretto del commercio. Tradizionalmente, la Notte bianca richiama tanta gente e far vivere la città non ha ricadute solo in termini di aggregazione, ma anche di presidio del territorio e sicurezza. Chiediamo scusa fin d'ora ai residenti della zona centrale, ma ci auguriamo che anche loro apprezzino. In ogni caso ci atterremo alla normativa in termini di emissioni sonore".