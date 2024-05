No Limits, la Settimana dello Sport entra nel vivo

Entra nel vivo, dopo una settimana di iniziative, alcune delle quale annullate a causa del maltempo, l’edizione 2024 della Settimana dello Sport organizzata dall’amministrazione comunale di Rho

«No Limits.», Numerosi eventi aperti a tutti

«No Limits.» Questo lo slogan dell’iniziativa che in questi giorni ha visto gare di basket e pallavolo, partite di baseball e open day al tiro a segno oltre a una importante conferenza sul cyberbullismo e una gara di ciclismo organizzata dalla Biringhello alla pista ciclabile di via Labriola svoltesi ieri sera. Settimana dello Sport che entrerà nel vivo questo fine settimana con numerosi eventi aperti a tutti.

Esposizione del Moto Club Rho in piazza San Vittore

Stasera, venerdì, dalle 18 alle 21 esposizione di moto in piazza San Vittore grazie ai soci del Moto Club Rho. Tante iniziative anche per sabato con open day di tennis e tiro con l’arco al mattino al centro sportivo Molinello, Setting volley alla palestra Stellanda, calcio unificato al campo sportivo di via Calvino a Lucernate. Nel pomeriggio al Molinello, esibizione arcieri, Partita baseball, Prova libera tunnel baseball e notte biancorossa al Molinello organizzata dal Cmb.

Tiro con l’arco, tennis, gare podistiche, e judo nella giornata di domenica

Anche la giornata di domenica sarà ricca di iniziative, tiro con l’arco, tennis, gare podistiche, manifestazione di judo a Lucernate, gonfiabili e armi laser al tiro a segno di Corso Europa. Tra le numerose iniziative anche tornei di rilievo come la due giorni di volley internazionale che sabato e domenica alla pelstra San Carlo di via Cornaggia vedrà scendere in campo per il 12esimo torneo internazionale di pallavolo femminile anche la squadra dell’Uks Salus Elk - Polonia. Sabato di divertimento anche per gli appassionati di pattinaggio con lezioni gratuite dalle 16 alle 21 con noleggio pattini gratuito grazie alla società Asd Skating Rho. e alle 20 gare di pattinaggio dimostrative degli atleti della società rhodense.

Domenica al Play Village presentazione del nuovo percorso podistico permanente «Le Vie dell'Acqua»

Ultimo importante appuntamento domenica alle 11 al Molinello Play Village area adiacente il Centro Sportivo Molinello con la presentazione del nuovo percorso podistico permanente «Le Vie dell'Acqua» che unisce in un innovativo progetto ludico-motorio i comuni di Rho, Arese e Bollate, l'Ente Parco Groane e la Fondazione Rancilio di Villa Arconati permettendo di ampliare i percorsi podistici permanenti in ambito FIASP già in funzione dal 2015.