Nasce il gruppo «Amici On The Rhoad» per aiutare i gatti randagi delle colonie

Portare un aiuto ai tutori che si occupano delle colonie feline sparse a Rho.

E’ nata con questo obiettivo «Amici On The Rhoad», l’associazione animalista composta da un gruppo di giovani cittadini rhodensi già attivi nell’ambito del volontariato con gli animali.

«A Rho esistono più di cinquanta colonie feline popolate da oltre trecento gatti - spiegano i componenti del Direttivo della nuova associazione animalista – Molte di queste sono affidate a cittadini che si occupano a loro spese di mantenerle e alimentarne gli animali. Per offrire loro un concreto supporto, abbiamo costituito questa nuova associazione che cercherà di rispondere alle esigenze che costantemente emergono. In questi mesi abbiamo raccolto numerose segnalazioni di cittadini e referenti di colonie, che auspicano un supporto nella gestione dei gatti liberi presenti sul territorio rhodense.»

Ancor prima della costituzione ufficiale di «Amici on The Road», il gruppo ha già distribuito quintali di cibo, raccolto soprattutto nel corso di eventi aperti al pubblico e grazie alla generosità di tanti amici degli animali.

«Adesso siamo impegnati nella creazione di una rete di sostegno reciproco fra volontari per agevolare l’accudimento e il nutrimento costante dei gatti - spiegano dal Direttivo dell’associazione - Abbiamo inoltre iniziato un censimento il più possibile aggiornato delle colonie, del numero di gatti presenti e dei referenti, per avere un quadro più chiaro possibile degli interventi necessari e più urgenti per cui contiamo anche sul supporto della cittadinanza.