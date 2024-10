Mozart per Ferré: omaggio in musica al grande stilista con il Requiem in San Magno

Il Requiem, uno dei capolavori di uno fra i massimi geni musicali di tutti i tempi per un genio della moda, ovvero Mozart per Ferré.

La musica di Mozart a suggello della mostra dedicata a Gianfranco Ferrè

È l’omaggio che Legnano rende al suo stilista, venerdì 11 ottobre alle 21 nella basilica di San Magno, a suggello della mostra "Tra ragione e sentimento" che, dal 7 settembre, ha accolto ben 7.382 visitatori, provenienti non soltanto dal territorio regionale, ma anche da Roma, Torino e da diverse città della Toscana e visto la presenza di diversi stranieri, soprattutto statunitensi. Di questi circa 1.100 sono stati studenti o gruppi organizzati che hanno potuto apprezzare la mostra seguendo le visite guidate.

"Un altro momento di grande intensità che questo Centenario regalerà a Legnano"

L'assessore alla Cultura Guido Bragato commenta:

"Eravamo certi che una mostra su Ferré sarebbe stata un successo quando abbiamo accolto l’idea di Roberto Clerici di farne un’iniziativa di punta del Centenario di Legnano Città, ma la risposta del pubblico è andata oltre ogni più rosea aspettativa. A visitare l’esposizione nella Sala Stemmi di Palazzo Malinverni sono stati gruppi di studenti degli istituti del territorio, ma anche di Milano, di Verona, della Puglia, della Germania e tanti, tantissimi legnanesi che hanno conosciuto di persona lo stilista, ne hanno ammirato le creazioni o ne hanno semplicemente soltanto sentito parlare. Merito della curatela e dell’allestimento di una mostra che ha saputo esaltare i modelli di camicia creando un dialogo con i disegni alle pareti, ma anche capace di stimolare approfondimenti che tanti visitatori hanno avuto l’opportunità di fare con i Qrcode. Voglio ringraziare il Centro Studi Ferré, la famiglia dello stilista, Rita Airaghi e tutti quelli che hanno lavorato alla riuscita di questa mostra che - sono convinto - resterà nella memoria di molte persone. Fra qualche giorno termineremo l’omaggio a Ferrè con un concerto in basilica che ci sembra la degna conclusione di un mese che lo ha visto tornare, con il suo capo iconico, nella città dove è nato, cresciuto e vissuto. Sarà un altro momento di grande intensità che questo Centenario regalerà a Legnano e che sappiamo sta già - comprensibilmente - riscuotendo un grande interesse".

A esibirsi saranno il Coro Jubilate e l'Orchestra Sacro Monte di Varese

Interpreti di un programma interamente dedicato alla musica di Mozart saranno il Coro Jubilate e l’Orchestra Sacro Monte di Varese che, diretti dal maestro Paolo Alli, eseguiranno l’Ave Verum (per coro e orchestra), il Laudate Dominum per soprano, coro e orchestra e il Requiem, che vedrà impegnati quattro solisti di grande fama: la soprano Angela Agesci, la mezzosoprano Elena Caccamo, il tenore Vincenzo di Donato e il basso Emil Abdullaiev, che arriverà in città dopo aver interpretato il ruolo del Podestà di Como nella "Battaglia di Legnano nell’ambito del Festival Verdi al Teatro Regio di Parma".

Lo smoking dei coristi e la camicia delle soliste sono firmati dal grande stilista

Ferrè aveva peraltro un rapporto di vicinanza con il Coro Jubilate: il settore maschile indosserà nel concerto di venerdì uno smoking in seta di sua creazione, mentre per quello femminile lo stilista aveva disegnato nel 1992 una camicia bianca in prezioso cotone con le maniche in organza; modello che sfoggeranno le due soliste. Il concerto sarà presentato da Sandro Chierici.

L’ingresso al concerto è gratuito sino a esaurimento posti. Prevedendo un grande afflusso di pubblico, quindi l’impossibilità per tutti di trovare un posto a sedere in basilica, la parrocchia San Magno ha predisposto una diretta streaming sul suo sito, www.parrocchiasanmagno.it.