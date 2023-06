MilanoNordOvestPride, tre appuntamenti a Rho per abbattere odio e indifferenza

Dopo gli eventi organizzati nel 2022, torna sul territorio di Rho il MilanoNordOvestPRIDE, che porta con sé dibattiti, concerti, mostre, spettacoli, incontri, cinema, libri.

MilanoNordOvestPride, appuntamento giovedì

Le iniziative sono frutto della collaborazione tra i Comuni di Rho, Baranzate, Bollate, Cornaredo, Novate Milanese e Settimo Milanese, Città Metropolitana di Milano, le associazioni Casa Azul - La Casa dei Diritti di Rho e GayMinOut LGBT Nord Milano, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e promuovere una cultura inclusiva e una legislazione che tuteli i diritti delle persone LGBTQIA+.

Tre gli eventi in programma

Tre gli appuntamenti a Rho: Casa Azul propone il 15 giugno alle 18.30 allo Spazio Mast di via San Martino 22, un flash mob dal titolo “Break the wall – Abbattiamo l’odio e l’indifferenza”, con la collaborazione di Cooperativa Sociale La Fucina, Caminante Aps e Mast.

Sempre allo Spazio Mast la sera del 23 giugno si terrà,a partire dalle 18, "Wall of Pride", un evento di musica, improvvisazioni teatrali, monologhi, spettacoli, in collaborazione con Cooperativa Sociale La Fucina, Radio Mast, Radio 20 Zero, Caminante Aps e Casa Azul. Per l'evento è stata indetta una call for artist a cui hanno risposto molti giovani talenti del territorio.

Durante la serata sarà presente un Punto fucsia gestito dalla Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione – all’interno del progetto Team4Team. Si tratta di uno sportello informativo in cui è possibile trovare informazioni, supporto e assistenza su questioni riguardanti l'identità di genere, l'orientamento sessuale e le discriminazioni legate a queste tematiche.

Infine, una mostra fotografica sulle discriminazioni e sulle emozioni, "ReAction", già esposta presso lo Spazio Mast in occasione della Civil Week del 5 maggio, sarà programmata a Villa Burba nei prossimi mesi, non appena le sale storiche saranno riaperte al pubblico dopo i restauri tuttora in corso.

L'assessore Alessandra Borghetti

“Istituzioni pubbliche e associazioni uniscono le forze per favorire il dialogo e il confronto – commenta l’assessore rhodense alle Pari opportunità, Alessandra Borghetti - Con convinzione aderiamo anche quest’anno al Pride con iniziative nate per far riflettere. Il messaggio che vogliamo far passare attraverso queste iniziative è che occorre una seria riflessione per velocizzare i tempi dell’inclusione”.