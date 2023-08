Mesero in festa per San Bernardo

Programma ricco di eventi per la festa Patronale di San Bernardo a Mesero. La città sarà vestita a festa sabato 26 e domenica 27 agosto 2023.

Mesero si prepara alla Festa di San Bernardo: il programma di sabato

Oltre alle tradizionali bancherelle che invadere le vie del centro, i cittadini e i visitatori dei comuni limitrofi, potranno scegliere tra diverse manifestazioni.

Sabato 26 agosto, al parco Borsani, alle 15.30 divertimento assicurato con lo schiuma party, poi dalle 18.30 dj set e tanta musica dal vivo per tutta la serata.

E quello di domenica

Domenica 27 agosto tanti spettacoli in giro per la città. Alle 15.30 in piazza Europa Circus show spettacolo per tutta la famiglia; da non farsi sfuggire le acrobazie su bici dei campioni italiani di free style. In serata due show, uno spettacolo di cabaret tutto da ridere alle 20 e alle 21.30 tributo musicale live: i due Lucio (Dalla e Battisti). A mezzanotte si chiudono i festeggiamenti, tutti con gli occhi in su per i fuochi d’artificio.