Max Pisu al Tirinnanzi per sostenere l'Acvo

Max Pisu per l’Associazione Collaboratrici Volontarie Ospedale di Legnano.

Max Pisu in "Affetti instabili"

Dopo una pausa di quattro anni, riprende la tradizione natalizia dell’organizzazione di volontariato (attiva nel nosocomio cittadino dal lontano 1930), che propone uno spettacolo aperto alla cittadinanza. L’appuntamento è per lunedì 18 novembre, alle 21, al Teatro Tirinnanzi di piazza 4 Novembre, dove il celebre comico legnanese porterà in scena "Affetti instabili".

Doppia finalità benefica

La presidente dell’Acvo Patrizia Montanaro spiega:

"L’iniziativa ha due scopi principali. Far conoscere la nostra attività alla cittadinanza e con l’occasione lanciare un messaggio di ricerca volontari; e raccogliere fondi per far fronte, nell'arco dell’anno, alle donazioni sempre finalizzate a una particolare attenzione ai pazienti. Per esempio la fornitura di biancheria ai reparti per le persone indigenti o per rispondere ai ricoveri più urgenti, le donazioni di strumenti diagnostici e carrozzine per il Pronto soccorso e a tutte le specifiche esigenze che man mano che si presentano. Quella di lunedì 18 novembre è per noi una serata molto importante perché riapre questa bella tradizione che ha sempre caratterizzato la nostra associazione".

Ecco dove trovare i biglietti

I biglietti sono in vendita da Disco stores in piazza San Magno (Galleria Ina), al bancone dell’Acvo all’ingresso dell’ospedale nuovo di Legnano e al Teatro Tirinnanzi.