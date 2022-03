Marzo Donna: successo per le iniziative a Vittuone

Mondo al femminile

Quattro incontri a Vittuone nell'ambito di Marzo Donna: le parole dell'assessore sul successo della rassegna.

Si è conclusa con la mostra di ieri, domenica 27 marzo 2022, “Arte Donna”, la rassegna del Comune di Vittuone dedicata alle donne, con 4 appuntamenti durante il mese di marzo.

Marzo Donna: i 4 eventi in paese

“Marzo Donna” è un'idea della consigliera alla Cultura Anna Papetti, che ha voluto omaggiare il mondo femminile, non solo per la Giornata Internazionale della Donna. La tradizionale celebrazione dell’8 marzo ha dato il via alla rassegna con la premiazione di 8 volontarie della Caritas.

E' seguito l'incontro con la scrittrice Francesca Diotallevi. Per la serata di “Donna Scrittrice”, infatti, la sala conferenze del comune, il 18 marzo, ha registrato il sold-out, con la presenza di molti lettori della nota autrice, originaria d'Inveruno, pronta ad autografare l'ultimo suo libro, "Le stanze buie”, riproposizione ampiamente rivista di quello che fu il suo romanzo di esordio nel 2013.

Emozionante poi, la mattina del 20 marzo, il concerto del Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” di Vittuone nel cortile della Rsa “Il Gelso”. L'evento, chiamato “Serenata Donna”, è stato un omaggio alle anziane ricoverate nella struttura.

In piazza è andata in scena "Arte Donna"

In chiusura, l'ultima iniziativa ha suggellato con successo la rassegna. “Arte Donna” ha infatti animato piazza Italia domenica 27 marzo, complice il clima primaverile e la qualità dei manufatti in esposizione. La mostra è stata organizzata con la partecipazione delle creative originarie di Vittuone e di qualche paese limitrofo. Diverse le opere esposte e originali, alcune create appositamente per l'evento. Gioielli in cuoio, dipinti su tavolette in legno, bambole di stoffa, borse a maglia, lampade confezionate con radici di alberi, quadri d'autore, mobili restaurati, candele fabbricate a mano, disegni realizzati con il caffè sono tra le opere più particolari allestite in piazza.

Tra le partecipanti, anche una ragazza di 13 anni, studentessa di Vittuone, presente con alcuni ritratti su tela.

"Orgogliosi dell'esito dell'iniziativa"

Ha sottolineato la consigliera Papetti:

"Siamo molto soddisfatti e orgogliosi dell'esito dell'intera iniziativa. Per 'Arte Donna' il risultato è stato molto positivo, sia per il numero di presenze sia per la qualità che la mostra ha espresso, spaziando da opere di pittura ai bassorilievi in ceramica, fino al restauro dei mobili. Positive anche tutte le iniziative precedenti, a cominciare dalla premiazione delle volontarie della Caritas, grazie anche all'associazione Ceramichevole che ha dipinto i piattini di ceramica, donati a ognuna di loro. La serata con la scrittrice è stata davvero un trionfo: i partecipanti sono stati molto interessati, si è creato un bel dialogo con l'autrice, tanto che la manifestazione si è prolungata fino a tardi. La serenata che la banda di Vittuone ha offerto alle ospiti de 'Il Gelso' è stata molto gradita e apprezzata. Ritengo, quindi, un successo questa prima edizione di Marzo Donna".