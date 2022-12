Marcallo si prepara a premiare i suoi studenti meritevoli

A Marcallo, tutto pronto per la consegna di oltre 4mila euro in riconoscimenti per gli studenti meritevoli.

La premiazione degli studenti meritevoli a Marcallo

A Marcallo con Casone, domenica 18 dicembre 2022 dalle 11.30, nella sede dell’Istituto Comprensivo Edmondo De Amicis, in via Donatori di Sangue, si svolgerà la tradizionale cerimonia dello “scambio di auguri in amicizia” con il sindaco Marina Roma e l’Amministrazione comunale. In questa occasione alla presenza di familiari, della dirigente scolastica Alessandra Moscatiello e di insegnanti saranno consegnati i riconoscimenti agli studenti meritevoli che si sono distinti nel corso dell’Anno scolastico 2021/2022.

Le parole del sindaco

Ha affermato il sindaco Marina Roma:

"L’Amministrazione comunale è da sempre vicina al mondo della scuola e come da tradizione ogni anno premia gli studenti meritevoli, da un lato come riconoscimento per gli ottimi risultati conseguiti, dall’altro per sostenere il loro percorso di formazione in particolare mediante borse di studio. Tutto questo avviene in prossimità del Santo Natale e al termine di un anno che si è contraddistinto per le azioni messe in campo, anche rivolte alle nuove generazioni, al fine di agevolare la ripresa post pandemica e tornare progressivamente alla piena normalità. Lo scambio di auguri, che di proposito si tiene dentro la scuola, è un momento di socialità che permette di fare incontrare più generazioni ma anche di porre l’attenzione sull’importanza dello studio, per dotarsi di competenze e strumenti che un giorno saranno fondamentali per entrare nel mondo del lavoro".

I premi

Domenica 18 dicembre il Comune premierà con un “buono libro”: di 70 euro sei studenti che hanno superato con risultati da 9 in su l’esame finale della scuola secondaria di I grado; di 80 euro 25 studenti con risultati da 8 in su delle classi dalla prima alla quarta della scuola secondaria di II grado; di 115 euro cinque studenti che hanno superato con ottimi risultati (da 90 in su) l’esame di maturità.

Inoltre, saranno consegnate sei borse di studio da 250 euro ciascuna a due studenti della scuola secondaria di I grado e a quattro studenti della scuola secondaria di II grado.

I “buoni libro” sono assegnati senza alcun vincolo reddituale. Mentre le “borse di studio” sono assegnate a studenti appartenenti a nuclei famigliari rientranti in una soglia Isee stabilita annualmente dalla giunta comunale e che quest’anno era di 15.200 euro. La cerimonia si concluderà con un momento convivale.

(Nella foto di copertina il sindaco Marina Roma)