Luna park, l'attesa è finita: via al divertimento

L’attesa è finita: è di nuovo tempo di divertirsi al Luna park di Legnano.

Il Luna park di Legnano ha aperto i battenti

L’inaugurazione ufficiale è in calendario per sabato 26 ottobre, ma già da oggi, sabato 19, molte delle attrazioni allestite in piazza Primo Maggio hanno aperto i battenti. La pre-apertura speciale si è fatta un po' attendere per consentire il completamento delle verifiche tecniche con i Vigili del fuoco, ma poco dopo le 17 la folla in attesa ha potuto accedere al parco divertimenti. Il primo a entrare è stato il giovane Andrea Paladino, grande appassionato di giostre, che non si perde un appuntamento con il Luna park legnanese.

Già operativo il 75% delle cento attrazioni

La pre-apertura (che coinvolge il 75% delle cento attrazioni) proseguirà per tutto il weekend e nelle giornate di lunedì 21, giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, per "traghettare" le giostre verso l’inaugurazione in grande stile del 26, fissata per le 15.30, che vedrà un’offerta esclusiva per i primi mille visitatori, i quali riceveranno un bracciale che darà diritto a un secondo ingresso gratuito per ogni biglietto singolo acquistato per le attrazioni e a sconti in tutti i padiglioni a premio, nei giochi a tempo e negli stand alimentari.

Spiegano gli organizzatori:

"Un’opportunità unica per vivere il divertimento del Luna park a condizioni speciali, disponibile solo nella giornata di inaugurazione".

Tre le grandi novità di quest'anno

Come ogni anno, il Luna park torna a Legnano con grandi novità.

"L’edizione 2024 presenta tre nuove attrazioni, pensate per offrire emozioni mai provate prima: Eclipse, che ha già fatto il giro dei più grandi Luna park d’Europa, come quello dell’Oktoberfest di Monaco, e che con i suoi 48 metri di altezza promette un’esperienza da brivido; Nba live, una giostra adrenalinica, adatta a tutti, che trasporterà il pubblico in un’avventura ispirata al mondo del basket professionistico; e No limits, un’evoluzione del classico Super freesbee, con rotazioni a 360 gradi che porteranno i visitatori a spingersi oltre ogni limite".

Anche quest’anno, per chi visita il Luna park durante i giorni feriali, saranno disponibili coupon sconto su tutte le attrazioni (scaricabili direttamente dal sito www.alphalunapark.it). Le giostre resteranno in città fino a domenica 17 novembre.