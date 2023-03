"Leggere Lolita a Teheran" contro la violenza sulle donne

Partecipatissimo "Leggere Lolita a Teheran", l'evento contro la violenza sulle donne promosso dal Comitato Soci Coop di Parabiago.

Reading, flash mob, intervista e documentario sull'Iran dallo scià all'attuale mobilitazione di protesta in difesa dei diritti

L'iniziativa è andata in scena nella serata di ieri, venerdì 3 marzo 2023, nella sala teatro della biblioteca civica. Per più di due ore e mezza i partecipanti sono stati avvolti dal reading di Cinzia Spanò prima, dal flash mob messo in scena dalle ragazze e dai ragazzi del Liceo Cavalleri di Parabiago poi, seguito dall'intervista, condotta da Ettore Terribili, addetto alla comunicazione per Coop Lombardia, all'attrice e, per finire, dal documentario di un regista iraniano sull'evoluzione dell'Iran da Reza Pahlavi a Khomeini alla dittatura ora al potere e alla rivoluzione in corso "Donna Vita Libertà".

Tra i protagonisti anche le ragazze e i ragazzi della terza B del Cavalleri e in sala anche le Juniores del Rugby Parabiago

Un evento che ha commosso e che ha pienamente raggiunto l'obiettivo di mantenere viva l'attenzione sulle violenze quotidianamente perpetrate dal regime iraniano sulle donne e sull'intera popolazione.

Il Comitato Soci COOP Parabiago-Busto Garolfo-Arconate-Casorezzo e Arluno ringrazia tutti i partecipanti alla serata e rivolge:

"un particolare ringraziamento a Cinzia Spanò, interprete dell'evento, alle ragazze e ai ragazzi della terza B del Liceo Cavalleri per il bellissimo flash mob e ai loro docenti e alle ragazze della squadra femminile juniores del Rugby Parabiago presenti in sala".