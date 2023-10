Le iniziative e il bando a Bareggio per i 150 anni dalla morte di Manzoni

In occasione del 150esimo anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni, l’Amministrazione comunale di Bareggio ha proposto alcune iniziative per ricordare il grande scrittore.

Le iniziative in paese per il 150esimo anniversario della morte di Manzoni

Si inizia il 1° novembre 2023 con la mostra delle opere "I Promessi Sposi attraverso l'arte" in piazza Cavour.

Dal giorno successivo, il 2 novembre, per le 3 settimane successive, le opere realizzate in occasione del bando omonimo saranno ospitate nelle vetrine dei negozi di Bareggio e in biblioteca. Sarà inoltre possibile vederle anche attraverso i canali social del Comune di Bareggio su Facebook e Instagram.

Si continua il 28 novembre alle 21 al Cineteatro San Luigi in via IV Novembre con "La Notte dell'Innominato": una storia in forma di lettura teatrale con commenti musicali. Saranno presenti Matteo Bonanni, Gianni Fusco, Angela Lazzaroni e Carlo Lazzaroni. L'ingresso è libero.

Il 2 dicembre il Circolo Culturale Bareggio e il Centro Culturale La Lucerna organizzeranno "La Milano Manzoniana": un tour nei luoghi milanesi di Don Lisander, soprannome di Alessandro Manzoni.

Il bando

Fino al 30 ottobre è poi attivo il bando "I Promessi Sposi attraverso l’arte" dedicato ai cittadini dai 14 anni in su. I partecipanti potranno presentare un’opera d’arte legata a una scena o ai personaggi de "I Promessi Sposi" ed eseguita con qualsiasi tecnica. La consegna della tela è prevista entro il 30 ottobre al Settore Scuola e Tempo Libero.