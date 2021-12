L'associazione Sesamo in piazza per il Natale

L'appuntamento

Un gazebo per aiutare l'assiciazione Sesamo: lo troverete domani, domenica 19 dicembre 2021, in piazza Visconti a Rho dalle 9 alle 18.

Una giornata per sostenere l'associazione Sesamo-Insieme per i diversamenti abili, in occasione del Natale-.

L'associazione Sesamo e l'aiuto nelle feste di Natale

Domani, domenica 19 dicembre 2021, in piazza Visconti a Rho, proprio di fianco all'ingresso del municipio, i cittadini dalle 9 alle 18 troveranno un gazebo dell'associazione Sesamo-insieme per i diversamente abili. Il gruppo venderà piccoli oggetti per fare dei regalini natalizi: il loro acquisto contribuirà ad aiutare l'associazione nelle sue attività quotidiane.