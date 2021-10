Magenta

Torna anche al consegna del San Martino d'oro.

Visita speciale, venerdì 12 novembre, alle 21 in Basilica, da parte dell’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che celebrerà la Santa Messa per tutti i defunti della Comunità Pastorale.

L'Arcivescovo a Magenta per la festa di San Martino

La presenza di Monsignor Delpini è in occasione della festa patronale di S. Martino, in particolare per pregare per tutti coloro che hanno perso la vita durante la pandemia. La sua presenza è anche un segno di ringraziamento per il personale medico sanitario dell’Ospedale Fornaroli (che quest’anno compie 50 anni dalla inaugurazione dell’attuale sede), impegnato particolarmente nei mesi scorsi a causa del Covid-19 e non solo. La celebrazione sancirà anche la chiusura della Perdonanza. A seguire l’Arcivescovo benedirà i presepi artistici della Basilica.

Magenta festeggia il patrono

Da Sabato 6 novembre a venerdì 12 novembre in Basilica si terrà la Perdonanza di San Martino. È un tempo straordinario per implorare e ottenere la misericordia di Dio, con il dono dell’indulgenza. Durante la Perdonanza è assicurata la presenza di Confessori negli orari di apertura della Basilica, perché sia agevole l’accostarsi al Sacramento del perdono.

Il programma

Sabato 6 novembre, alle 18 Santa Messa e accoglienza delle Reliquie del giovane beato Carlo Acutis. Inizio della “PPerdonanza di San Martino” con l’apertura della Porta Santa. Domenica 7 novembre, solennità di Cristo Re e Festa patronale di San Martino. Alle 10.30 Santa Messa presieduta da don Aurelio Frigerio, nel suo 40° anniversario di Ordinazione sacerdotale, alla presenza delle autorità e delle associazioni cittadine. Alle 16 in Chiesa Sacra Famiglia "Resonet in laudibus Jesu! Rex admirabilis”: meditazione in parole e musica. Da Lunedì 8 a sabato 13 Novembre, presenza di due confessori nelle ore di apertura della Basilica (8.30/12 - 15.30/19). Giovedì 11 Novembre, festa liturgica di San Martino, vedrà la Messa alle 10; alle 10 i ragazzi delle elementari e delle medie sono attesi per la preghiera in Basilica e la merenda in oratorio. Alle 21 concerto di S. Martino e Conferimento del 22° San Martino d’Oro.