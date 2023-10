"La tutela del nostro territorio": questo il titolo dell'incontro organizzato da Bareggio Pulita e previsto per giovedì 19 ottobre alle 21 in sala consiliare in via Marietti a Bareggio.

L'incontro a Bareggio sulla tutela del territorio

Fare il punto sui due anni di attività dell’associazione Bareggio Pulita e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di conferire correttamente i rifiuti e non abbandonarli nell’ambiente. Questi gli obiettivi dell’incontro pubblico che si terrà giovedì 19 ottobre alle 21 nella sala consiliare di via Marietti.

La serata è organizzata da Bareggio Pulita col patrocinio del Comune.

Le parole del vicesindaco

Ha affermato il vicesindaco e assessore all'Ambiente Roberto Lonati: