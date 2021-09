La Sucia apre in musica e regala una settimana di eventi

Musica, sport e voglia di stare insieme con la Festa della Sucia 2021, promossa dal Comune di boffalora, col contributo di regione Lombardia e la partecipazione delle associazioni locali. Sabato sera concerto emozionante, con i Corpi musicali di Arluno e Boffalora, diretti dai maestri, Alberto Sala e Riccardo Giarda in piazzetta don Marco Longhi, domenica festa dello sport al centro sportivo e, in serata, in chiesa concerto di Erato's Voice, gruppo diretto da Giulio Leone.

La Sucia regala una settimana di eventi

Martedì 14 settembre, alle 21, al Parco Mylius, in piazza Falcone e Borsellino, proiezione del documentario "L'anno che ha cambiato la nostra vita", con le storie e il racconto dell’anno della

pandemia nel nostro territorio, a cura di Stefano Galimberti (80 posti a sedere). Mercoledì 15, alle 21, in scena "Parole, tramonti e... metrica", raccolta di poesie di Roberto Lanaro. Una serata benefica in collaborazione con Croce Azzurra Ticinia Onlus (60 posti a sedere). Giovedì 16, alle 21, in Sala Portaluppi, via Privata Paolo VI, serata sul territorio "Pan e nuss, mangià da spus", con relatore Flavio Fusè

(60 posti a sedere). Venerdì 17, alle 21, al Parco Mylius, Piazza Falcone e Borsellino, Sucia Rock and more, con Rumors, Pomeridiani, Old Bridge Acoustic Band, Oscar Valenti per Ligabue tribute.

Durante la serata Alfonso Gariboldi presenta il suo nuovo libro “LA vita irraggiungibile” (200 posti a sedere).

Nel weekend

Sabato 18, dalle 21, al Parco Mylius, in piazza Falcone e Borsellino, Da Colorado a Boffalora, spettacolo di musica dal vivo e gag con la Band dei “Gem boy” (Ingresso limitato al Parco con obbligo di mascherina). Domenica 19, centro storico chiuso ai mezzi a motore dalle 9 alle 19, mercatino e bancarelle, in Piazza Falcone e Borsellino, parete per arrampicata con Cai, balli storici e figuranti. Alle 16.30 al Parco Mylius, Piazza Falcone e Borsellino, Spettacolo teatrale per bimbi (100 posti). Alle 21.15, al Parco Mylius, Dream per Dante, performance danzante e musicale (300 posti a sedere).

Cultura

Oltre alle visite guidate domenica, mostre dalle 9.30 alle 23 in sala Consiliare: esposizione di cimeli periodo napoleonico in collaborazione con l’Associazione Storica “La Piarda” e

l’Associazione Risorgimentale Turbigo. Ne cortile Scuola Primaria, Ingresso Viale dei Certosini Mostra di quadri della Sucia nel tempo, esposiizone delle foto del concorso (premiazioni alle 11.30), e mostra dei bonsai. Richiesto il Green pass per partecipare alle iniziative.