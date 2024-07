La StraLegnanese by Night corre contro i disturbi alimentari

Prosegue il conto alla rovescia in vista della StraLegnanese by Night del prossimo 13 settembre, e intanto l’Us Legnanese 1913 svela le tre novità dell’edizione 2024.

Ecco la maglia tecnica della StraLegnanese by Night, color rosa acceso

La prima è una novità non in termini assoluti: quest’anno la maglia tecnica (che riceverà nella propria taglia chi si iscrive entro il 31 luglio) sarà di un brillante rosa acceso; davanti, i nomi di Allianz Viva e Allianz Bank, partner preziosi per la buona riuscita dell’evento; sul retro, il castello di Legnano, uno degli inconfondibili simboli della città.

Una serata di luce e solidarietà tra braccialetti fluo e sostegno ad Ananke

La seconda è il braccialetto fluo che verrà consegnato a tutti gli iscritti: accendendosi col movimento delle braccia degli atleti al via della StraLegnanese by Night, il percorso si trasformerà in un suggestivo gioco di luci e colori al loro passaggio.

La terza, e più rilevante, è il sostegno che l'Us Legnanese 1913 desidera donare ad Ananke Family ets.

Sempre attenta alle nuove generazioni, e in modo particolare ai giovani in difficoltà, il prossimo 13 settembre il presidente Luca Roveda correrà con la sua squadra al fianco di questa associazione che offre sostegno alle famiglie di chi è affetto da disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (Dan). Una patologia che colpisce un numero sempre crescente di ragazzi, e soprattutto ragazze, e che si manifesta sempre più precocemente.

Tre milioni gli italiani affetti da disturbi del comportamento alimentare

La dottoressa Cinzia Fumagalli, presidente di Ananke Family ets, spiega:

"In Italia sono circa tre milioni i soggetti affetti da Dna, e la pandemia Covid19 ha determinato un aumento del 40% di questi disturbi, con gravi ripercussioni sulle famiglie che, disarmate, si trovano a fronteggiare i disagi dei propri figli. I famigliari hanno bisogno di trovare un luogo con qualcuno che sappia comprendere una sofferenza che va oltre le parole, senza avere la pretesa di guarirla, ma disposti a condividerla. E l’associazione Ananke Family ets si propone di essere questo luogo".

Si può anche donare una terapia sospesa per chi ne ha necessità

A tutti gli iscritti alla StraLegnanese by Night verrà donato un braccialetto dell’associazione con l’hashtag iosonoladifferenza.

Duplice l’intento di questo secondo omaggio. Da un lato, mantenere viva l’attenzione all’impegno di Ananke Family ets. Dall’altro, dare la possibilità ai presenti di sostenere con una donazione volontaria il progetto della terapia sospesa, campagna volta a raccogliere fondi da trasformare in terapie da donare a chi ne ha necessità ma che, per difficoltà economiche, non ha potuto intraprendere o ha dovuto sospendere percorso di cura.