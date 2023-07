La Rusty Brass Band infiamma Legnano

La Rusty Brass Band ha infiammato il quartiere San Paolo di Legnano nella serata di ieri, venerdì 14 luglio 2023.

La Rusty Brass Band si esibisce in città

E' il classico venerdì dopo una settimana calda e rovente di luglio. Il tranquillo quartiere San Paolo di Legnano sta per addormentarsi, ma non è facile: dai giardini delle Vittime delle foibe via Sardegna si sentono ritmi rock e funk.

Dopo 12 giorni di Rugby Sound si pensava finalmente alla pace. Invece no! La musica tiene svegli ancora. Non c’è “tregua” per il quartiere.

La gente “preoccupata” inizia a scendere nel giardino e scopre con sorpresa dei ragazzi vestiti di nero e armati di strumenti a fiato. Il più minaccioso ha una batteria e non promette nulla di buono.

I ragazzi iniziano a suonare e le paure iniziano sciogliersi come i gelati dei bimbi che guardano con incanto la band.

Dietro quegli abiti neri si nascondono i ragazzi della Rusty Brass Band, istrionico gruppo bresciano composto da Filip Uljarevic, Federico Dibiase Prati e Massimo Pietta alle trombe, Francesco Salodini, Fabrizio Monticelli ai tromboni, Francesco Pasolini alla tuba e Andrea Emilio Papa alla batteria.

Le musiche del gruppo

Freschi vincitori dell’edizione 2023 del concorso internazionale del festival Mais Imaginarius di arte di strada a Santa Maria da Feira in Portogallo, la band ha trasformato il giardino a colpi di ballate in una strada: ska, regge, funk, sonorità esotiche e balcaniche mescolate con simpatia e improvvisazione.

Nel finale i musicisti hanno rotto le righe e le loro note sono scappate verso il pubblico, che guardava il fuggi fuggi incuriosito e un trombone inseguiva un bambino divertito.

Complessivamente una bella serata all’insegna della musica, non legata al mainstream, che ha fatto vedere dei giovani musicisti preparati, intraprendenti e sorridenti.

Le nostre sensazioni sono state molto positive perché la gente ha apprezzato fin da subito, ha spiegato Federico Dibiase Prati - iniziandoci a seguire nel giro del quartiere. La gente ha mostrato interesse prima guardandoci dal balcone e poi è venuta nel giardino ad ascoltarci. L’atmosfera era molto bella, nonostante ci fossero tanti ospiti volanti!

Dopo il divertente live, non sono mancate le classifiche foto di rito con autografi sul nuovo cd “Incisioni barbariche”.