La Provaccia è biancoazzurra: vince Sant'Erasmo

Sant'Erasmo vince il 38esimo Memorial Favari, gara che precede la corsa ippica del Palio e che vede scendere in campo i cavalli mezzosangue, anglo-arabi.

Sant'Erasmo domina da subito e vince la Provaccia

Dopo le prime due batterie, vinte rispettivamente dalle contrade San Magno e Sant'Erasmo, seguite da San Bernardino e San Martino, la finale ha visto al canapo, nell'ordine estratto dal gran maestro Raffaele Bonito, San Martino, San Bernardino, Sant’Erasmo e San Magno. Prima mossa falsa, con i cavalli troppo indietro rispetto al canapo. Seconda partenza valida ma non bellissima, a svantaggio di San Martino, che è partita male e non in posizione. A vincere con grande vantaggio è stato il cavallo biancoazzurro T'Appartengo, montato da Andrea Sanna, che domina da subito. Secondo il cavallo rossobiancorosso Angelo rosso montato da Nicolò Farnetani, terzo il cavallo biancorosso Anda e Bola montato da Gabriele Lai, ultimo il cavallo biancoblù Alba Solare montato da Marco Bitti.

Esplode la gioia dei contradaioli di Sant'Erasmo che si riversano sul campo per festeggiare i loro eroi.