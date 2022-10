La prima Tapasciada BiciTav conquista il territorio

Grande successo in tutto il territorio per la prima edizione della Tapasciada BiciTav di ieri, domenica 2 ottobre 2022: la gara podistica da Bernate Ticino fino ad Arluno.

Tapasciada BiciTav: la prima gara podistica per valorizzare il territorio

L’Amministrazione comunale di Santo Stefano Ticino, in qualità di capofila del Protocollo di intesa sottoscritto nel luglio del 2021 con i comuni di Arluno, Ossona, Marcallo con Casone, Bernate Ticino e Boffalora sopra Ticino per la congiunta valorizzazione della pista ciclopedonale posta lungo il percorso dell’alta velocità, grazie alla collaborazione dell’associazione sportiva Atletica 99 di Vittuone, ha tirato la volata alla gara podistica Tapasciada BiciTav che si è svolta ieri, domenica 2 ottobre.

"Concretizziamo le azioni per la valorizzazione del percorso ciclopedonale"

Il percorso si è snodato per un totale di 13 chilometri lungo tutto il percorso della BiciTav. Hanno corso con i partecipanti i due “Legend” Manuela Di Centa, campionessa olimpica sci di fondo e Andrea Lucchetta, campione del mondo di pallavolo. Parteciperà inoltre il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli.

Ha spiegato il sindaco di Santo Stefano Dario Tunesi:

“Attraverso questi primi risultati iniziamo a concretizzare le finalità e le azioni del Protocollo d’intesa sottoscritto fra i comuni, in particolare per la tutela dell’ambiente e del territorio, attraverso la valorizzazione del percorso ciclopedonale, l’organizzazione di eventi sportivi e l’uso del percorso ciclopedonale come volano per lo sviluppo di percorsi turistici e culturali che alorizzino i punti di interesse del territorio”.