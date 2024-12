La magia del Natale al Castello

Sabato 21 dicembre la magia del Natale conquista il Castello di Legnano, entra nel suo cortile e nelle sue sale per una festa che durerà tutta la giornata con laboratori, racconti, musiche e canti.

Festa di Natale al Castello di Legnano

Si comincia alle 10 con i laboratori nelle sale per le ghirlande di Natale (per adulti), per la creazione del libro di Natale (6-10 anni) e di "Pieghe preziose", ossia l’arte dei pacchi di Natale, aperto a tutti. Nel cortile la Croce rossa allestirà il villaggio di Babbo Natale e servirà panettone, vin brulè e cioccolata. L’Associazione Collaboratrici volontarie ospedale di Legnano realizzerà l’angolo di Babbo Natale; i giochi per i bambini saranno a cura del gruppo Scout Agesci - Legnano 9 . Alle 11.30 aperitivo con Babbo Natale.

Nel pomeriggio, dopo l’arrivo degli zampognari, alle 15.15 partiranno, sempre nelle sale, due laboratori, per la decorazione dei dolci di Natale (a partire dai 13 anni) e per la creazione del centro tavola natalizio, e il Castello dei racconti, letture animate per bambini e adulti a cura di RadiceTimbrica Teatro. Alle 17.30 nel cortile canzoni natalizie a lume di candela con il coro Laudamus; alle 18.15 concerto del Corpo bandistico legnanese seguito dalla sorpresa finale.

Il programma

ore 10

Laboratorio "Ghirlande di Natale" per adulti a cura di Roberta Ronca, sala 1 piano terra

Laboratorio "Creazione del libro di Natale" per bambini 6/10 anni, a cura di Radice Timbrica, sala 2 e sale 3 piano terra

Laboratorio "Pieghe preziose - l’arte dei pacchi di Natale" per tutti a cura di Cinzia Chiodini, sala primo piano

Villaggio di Babbo Natale con panettone, vin brulé e cioccolata calda a cura della Croce rossa

Angolo di Babbo Natale e giochi natalizi a cura dell’Associazione Collaboratrici volontarie ospedale di Legnano

Giochi per bambini a cura del gruppo Scout Agesci - Legnano 9

ore 11.30

"Aperitivo con Babbo Natale", sala antistante Ipogea

ore 14

arrivo degli zampognari

ore 15.15/17.15

Laboratori "Decorazioni dolci di Natale" dai 13 anni, a cura di Dolce Legnano, sale 1 e 2 piano terra

Laboratorio "Creazione centro tavola natalizio" a cura di Roberta Ronca, sala 3 piano terra

"Il Castello dei racconti" spettacoli animati natalizi per adulti e bambini, sale primo piano

ore 17.30/18

"Canzoni natalizie" a lume di candela - coro Laudamus, Caneva

ore 18.15/18.45 Corpo bandistico legnanese

Durante la giornata spettacolarizzazione con evento finale!

I laboratori, gratuiti, hanno un tetto massimo di 15 partecipanti. Per prenotazioni, scrivere a ufficio.cultura@comune.legnano.mi.it, indicando nome e cognome, riferimento telefonico e se bambino età.