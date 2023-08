La giornata del cuore per l'autismo a Bià

La giornata del cuore per l'autismo in piazza Castello ad Abbiategrasso: ecco il programma di sabato 9 settembre 2023.

L'evento benefico in piazza Castello a Bià

Sabato 9 settembre si terrà in piazza Castello ad Abbiategrasso “La giornata del cuore per l'autismo”: un evento benefico che fa parte del programma di “Restate in città 2023” del Comune di Abbiategrasso e i cui proventi raccolti andranno in favore dell'Associazione Heiros.

Il programma

In occasione del secondo Memorial Giulio Grolla e Salvatore Fugazzi, in piazza Castello, nelle vie limitrofe e in Sala Consiliare del Castello, ci saranno un'esposizione di auto d'epoca.

Per le 14 è prevista la mostra fotografica Vedute D'Autore "Come un Dipinto", mentre alle 15 inizierà la sfilata delle 500 d'epoca.

Dalle 19 alle 20.30 spazio per l'apericena nel cortile del Castello Visconteo (obbligatoria la prenotazione a giornatadelcuore@vedutedautore.it).

Questi eventi sono sostenuti dalle associazioni Amicizia è Vita Aps e Vedute D'Autore (www.vedutedautore.it).

Eventi anche la sera

La serata sarà invece all'insegna della grande musica: alle 21 si terrà il concerto lirico “Le melodie più famose di Verdi, Puccini e Mascagni”. Sul palco il soprano Claire Nesti, il tenore Alessio Zanetti e la pianista Antonietta Incardona.

Sarà anche presentata, in prima assoluta mondiale, un estratto dall'opera da camera inedita "La Simona" di Benedetto Junk. A introdurre sarà il Maestro Adriano Bassi, mentre il celebre attore Enrico Beruschi farà da trait d'union tra un'aria e l'altra.