La Contrada di San Bernardino organizza il concerto "Tango o Valzer"

Dopo le emozioni del Palio di Legnano, la contrada San Bernardino, domenica 16 giugno, alle 21, organizza il concerto "Tango o Valzer".

"Tango o Valzer" nella chiesetta di San Bernardino

Palcoscenico del concerto, a cura del Gruppo d’archi Pat-A-Pan e con Eleonora Pace e Marta Staffini, che metterà a confronto due stili molto diversi ma ugualmente intriganti, il valzer e il tango, sarà la chiesetta di San Bernardino (in località Cascina San Bernardino a Legnano).

Dal "Bel Danubio blu" al "Tango di Roxanne"

Tra i brani proposti come valzer, sarà eseguito "Sul bel Danubio blu", "Liebeslied", "Serenata Tchaikovsky", "Serenata Dvorak", "Il Castello errante di Howl" e il "Valzer Shostakovich"; per il tango invece, saranno eseguiti "Por una cabeza", "Cumparsita", "Adios nanino", "Libertango", "El tango de Roxanne" e "La Palomita blanca".

La partecipazione è gratuita ma è gradita la prenotazione via Whatsapp al 3400558011, per ragioni organizzative. In caso di maltempo il concerto si terrà nel maniero dicontrada in via Somalia 13.