La contrada Caminun vince il Palio dei due Campanili di Furato

E' stata la contrada Caminun ad aggiudicarsi l'edizione 2021 del Palio dei due Campanili di Furato.

Palio dei due Campanili: la vittoria della contrada azzurra

Il Palio dei due Campanili di Furato è stato vinto dal Caminun. La contrada azzurra identificata dal simbolo della vecchia ciminiera di Furato ha battuto la Cruseta, la contrada bianca che ha come simbolo la croce della colonna votiva che si trova in centro paese. I giovani dei due rioni si sono sfidati in una serie di giochi a punteggio che hanno poi portato alla proclamazione del rione vincitore. La sfida, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si è svolta nel corso della scorsa settimana in oratorio con il sostegno dei supporters dei due rioni.