La città si colora di rosa per la lotta contro i tumori

Legnano

"Difendi il tuo seno, lotta con la Lega italiana per la lotta ai tumori".

Legnano si colora di rosa per la lotta contro i tumori. Sono state 55 mila le diagnosi di tumore al seno nel 2020 e ancora 1 donna su 8 ha la possibilità di ammalarsi in Italia. La prevenzione e le attività di sensibilizzazione devono quindi andare avanti per diffondere sempre più un’educazione alla salute.

Legnano si colora di rosa per la lotta contro i tumori

La delegazione di Legnano della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza, anche quest’anno ha in programma una serie di iniziative sul territorio in occasione della Campagna Nastro rosa 2021. Incontri, visite gratuite, momenti di sensibilizzazione: il tutto legato al claim della Campagna di Lilt Milano Monza Brianza di quest’anno: "Difendi il tuo seno, lotta con Lilt".

Gli eventi

Si parte con l’illuminazione di Palazzo Malinverni che il 9 ottobre si colorerà di rosa, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dei cittadini sull’importanza della prevenzione oncologica.

Segue, la conferenza dal titolo “Effetti della pandemia sull’organizzazione sanitaria, prevenzione e cura delle altre patologia, aspetti clinici e aspetti psicologici” in programma il 13 ottobre alle ore 21, presso la Sala Previati del Castello Visconteo. Durante la serata, moderata da Anna Daverio, responsabile della delegazione Lilt Legnano, interverranno: il professor Antonino Mazzone, direttore del dipartimento area media Asst-Ovest Milanese, la dottoressa Elena Collovà, oncologa e dirigente medica A.O. Legnano, il dottor Vito Tummino, direttore responsabile Unità operativa di psicologia clinica Sant'Anna-Como.

Il 16 settembre sarà la giornata dedicata alle visite senologiche gratuite presso la Farmacia Legnano – certificata oncologica in via Canazza 8. Per usufruirne è necessario prendere appuntamento telefonicamente, chiamando lo 0331-546279. A chiudere la settimana di eventi, il 17 ottobre i volontari Lilt saranno in piazza San Magno con i regali in rosa a sostegno della campagna.