La "Blue Night" al Castello per il centenario della città

Tutti vestiti in blu per la serata musicale "Blue night" in programma martedì 23 luglio alle 21 al Castello visconteo, dove anche le canzoni proposte saranno ispirate al colore del cielo notturno.

Colonne sonore a tema per la "Blue Night"

La serata “total blue”, organizzata dalle associazioni "Gb Giappone" e "Liceali" con la collaborazione dell’amministrazione comunale è inserita nel calendario delle manifestazioni del centenario di Legnano Città ed è stata concepita dagli organizzatori a partire da un altro centenario, quello della celeberrima Rapsodia in blu di George Gershwin, composta nel 1924. Da quel titolo si snoda un percorso di brani che costituiscono un’ideale colonna sonora lunga un secolo oltre che un’inesauribile compilation di emozioni collettive, da "Blue moon" a "What a wonderful world", da "Nel blu dipinto di blu" a "Moon river", da "Everybody needs somebody to love" a "C’era una volta il West".

I protagonisti della serata

Interpreti dei brani saranno Yoko Takada, direttrice artistica della serata, Rodolfo M. Gordini, Luca Tedeschi e Tamon Inoue; ad accompagnarli saranno l’orchestra "Arc en ciel" e la compagnia "Teatro instabile". Guest star sarà Depsa, pseudonimo di Salvatore De Pasquale, autore televisivo, paroliere e musicista italiano che eseguirà, fra le altre, una delle sue canzoni più note, "Champagne".

Alla serata saranno presenti il console generale del Giappone a Milano Kobayashi Toshiaki e il rappresentante della Camera di commercio del Giappone in Italia Miyake Yu; ad accoglierli il sindaco Lorenzo Radice.

I sostenitori

Sponsor della “Blue night” sono Andrea Paternostro, Reale mutua assicurazione, Crespi bonsai, Brema e Suntory. I Rotary club “Castellanza” e “Parchi” hanno concesso il loro patrocinio. L’ingresso è libero. In caso di maltempo la serata sarà recuperata giovedì 25 luglio.