La Befana del Vigile in aiuto delle famiglie bisognose della città

“La Befana del Vigile, è un bellissimo momento in cui i bambini possono incontrare le befane compiere un gesto di solidarietà verso le famiglie bisognose un bel modo per augurare una buona Epifania e un buon anno a tutti”. Ha usato queste parole il sindaco Andrea Orlandi per commentare l'importante iniziativa andata in scena nella mattinata di oggi in piazza San Vittore a Rho

In piazza insieme alla Befana gli agenti della Polizia Locale, il Vespa Club e la Protezione civile

La Polizia Locale con la collaborazione del Vespa Club Rho e della Protezione Civile Cor di Rho, hanno fatto rivivere “la Befana del Vigile”, moltissimi bambini accompagnati dai loro genitori hanno portato un regalo sulla piattaforma predisposta dal comune davanti all’albero di Natale, accolti da due Vigili in alta uniforme, dalle Befane e i soci del Vespa Club Rho e i volontari della Protezione Civile.

Insieme al sindaco in piazza anche il vice sindaco e il prevosto

Oltre al sindaco Andrea Orlandi all’evento, hanno partecipato: l’Assessore Maria Rita Vergani, il prevosto Don Gianluigi Frova, che impartito la benedizione, e il presidente del Vespa Club Rho Valerio Paparazzo e il Vice Comandante della Protezione Civile Gianni Zucchetti.

Una tradizione nata nel dopoguerra

La "Befana del Vigile" è stata una tradizione diffusa in molti comandi della polizia nelle grandi città. Nata nel dopoguerra, per raccogliere generi alimentari e doni da distribuire ai bisognosi ed allo stesso tempo per riconoscere l'impegno dei vigili al servizio della città, consisteva nel portare un regalo al vigile in pedana secondo le proprie disponibilità, generalmente alimentari. All’epoca, come ricorda il nome, erano i vigili urbani a ricevere i doni e a consegnarli, spesso cavalcando una motocicletta, ai cittadini meno abbienti.

I doni raccolti saranno consegnati alla Caritas cittadina e consegnati alle famiglie bisognose

Questi verranno poi smistati dalla Caritas e consegnati a 11 famiglie bisognose da un contingente formato dalla Polizia e dal Vespa Club d’Italia, continuando la tradizione della consegna doni in motocicletta.