La banda compie 140 anni: al via le celebrazioni

Nata nel 1884, la banda di Inveruno festeggia quest’anno un importante anniversario: 140 anni di fondazione.

Si aprono le celebrazioni per il 140esimo di fondazione della banda di Inveruno

All’inizio era una società per azioni. Poi, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, il Corpo musicale Santa Cecilia si trasformò in ente autonomo a gestione diretta, eleggendo un consiglio di amministrazione formato solo da musicanti (sistema ancora in vigore). Nel 1976 l’allora presidente Angelo Berra diede vita a una scuola per allievi musicanti molto frequentata, e i corsi continuano anche ora. Dal 1996 la banda è diretta dal maestro Rosabianca Perego e attualmente conta 47 elementi.

Concerto d'estate, Arrembanda e Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo

Diverse le iniziative in programma per festeggiare l’importante compleanno. Si parte domenica 16 giugno alle 21 nel Cortile del Torchio con il Concerto d’estate che prevede l’esecuzione delle più belle musiche cantate a Sanremo.

Dal 20 al 23 giugno appuntamento con ArremBanda sempre al Torchio: quattro serate di musica accompagnate da buon cibo, il cui ricavato andrà a finanziare i progetti per i giovani musicanti. Domenica 23 giugno nel parco comunale si esibirà la Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo, per ricordare i 40 anni della fondazione della sezione Bersaglieri di Inveruno, nata nel centesimo anniversario della banda. In settembre il Corpo musicale inviterà alcune bande per un concerto corale, il momento centrale dei festeggiamenti.